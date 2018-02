Drie woniginbrekers op heterdaad aangehouden na melding burger

Kort voor negen uur meldde een alerte buurtbewoner dat er ingebroken werd in een woning aan de Boergoensevliet in Rotterdam-Charlois. Agenten hielden even later drie Rotterdammers aan van 16,18 en 20 jaar. De melder zag dat het drietal uit een raam klom van een woning. Gealarmeerde agenten stelden direct een onderzoek in. Op de Boergoensevliet kwam het drietal rennend de agenten tegemoet. Na een korte achtervolging werd het drietal opgepakt.

De eigenaar van de woning wordt door de agenten benaderd om aangifte te doen.