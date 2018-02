Man aangehouden na BTGV en waarschuwingsschoten

Zaterdag rond 10.15 uur kwam er een melding binnen van een ruzie op de Magnoliastraat in Spijkenisse. Politie die er snel was, sprak een familielid dat de bewoner had zien lopen met een vuurwapen. Agenten zetten de zoektocht in en vonden de man in het Centrum van Spijkenisse op het Marrewijkpad. Door middel van een BTGV (Benaderingstechniek vuurwapengevaarlijke verdachten) wilden ze de man aanhouden. Hij dacht daar echter anders over en liet zich niet overmeesteren. Na twee waarschuwingsschoten was dat wel het geval. De man is aangehouden en zit vast. Het gaat om een Rotterdammer van 23 jaar. Het vrouwelijke slachtoffer maakt het redelijk goed.