Aanhouding minderjarigen met hasj

De politie surveilleerde van vrijdag op zaterdag in de omgeving van het Geerepad. Er liepen drie jongens bij een portiek weg. Agenten roken hasjlucht en hadden het vermoeden dat ze drugs bij zich hadden. Een 17-jarige verdachte had drie brokken vermoedelijk hasj bij zich. De andere 17-jarige verdachte had ongeveer 5 gram vermoedelijk hasj bij zich. Een 18-jarige man uit Middelburg overhandigde de resten van een joint. Hij werd niet aangehouden. De politie sloot de twee minderjarige verdachten in.