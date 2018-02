Rumoerige Pool heeft scherpe patronen op zak

De politie kreeg op zaterdag 17 februari rond 3.25 uur een melding dat een man, die niet in het hotel verbleef, op de begane grond verschillende spullen aan het vernielen was. Agenten waren er snel bij en vroegen om zijn legitimatie. De man maakte zijn zakken leeg waarbij er scherpe vuurwapenpatronen tevoorschijn kwamen. Hierop is de verdachte meteen aangehouden voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. De patronen zijn in beslag genomen en de man meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.