Twee aanhoudingen na aantreffen 4000kg APAA

Alphen aan den Rijn - Lunteren - De politie heeft dinsdag 13 februari in Alphen aan den Rijn en Lunteren een grote hoeveelheid grondstoffen en goederen voor het produceren van synthetische drugs aangetroffen en in beslag genomen. Verdeeld over de twee plaatsen vond de politie ongeveer 4000kg APAA. In Lunteren zijn daarnaast grondstoffen voor het maken van methamfetamine (crystal meth) aangetroffen. Twee mannen (22 en 26 jaar) uit Alphen aan den Rijn zijn in die plaats als verdachten aangehouden en afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in Den Bosch in bewaring gesteld. Ze worden verdacht van het plegen van strafbare voorbereidingen voor de productie van synthetische drugs.