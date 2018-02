Vier verdachten aangehouden op verdenking heling nikkel

In de vroege ochtend van 16 februari ontving de politie omstreeks 02.30 uur een melding van een vrachtwagenchauffeur dat hij door vijf mannen was beroofd op een parkeerplaats langs de A67 in de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij lag in zijn cabine te slapen en hoorde gerommel bij zijn vrachtwagen. Toen hij uitstapte werd hij door twee van de vijf mannen met een mes en een staaf bedreigd en moest terug zijn cabine in. Ondertussen haalden de verdachten ongeveer 1000kg nikkel uit de oplegger. Nadat de mannen waren vertrokken, belde hij de politie.