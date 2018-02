Politie houdt verdachte aan voor steekincident in woning

Omstreeks 02:40 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Soestdijksekade. Agenten gingen direct ter plaatse. In de woning troffen zij een zwaar gewonde vrouw en een man aan. Deze man werd aangehouden. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd en had meerdere steekwonden. De twee jonge kinderen die in de woning aanwezig bleken te zijn, werden in goede gezondheid overgedragen aan de jeugdhulpverlening. Inmiddels is het slachtoffer aanspreekbaar maar verblijft nog steeds in een ziekenhuis.