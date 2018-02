Reactie politie op rapport Amnesty International

De politie gebruikt geweld alleen als het echt niet anders kan. Uitgangspunt in het handelen van de politie is om altijd de-escalerend te werken. De mond is en blijft het belangrijkste wapen van de politie.

Als er toch geweld aan te pas komt, werken agenten aan de hand van de geweldsinstructie. Het helpt collega’s om professioneel om te gaan met hun geweldsbevoegdheid. Bovendien moet elke collega zich verantwoorden over het gebruikte geweld. Politiemensen zetten hun vakmanschap en hun geweldsbevoegdheid in voor een veiliger Nederland en zetten een bewuste stap naar voren als het moet. En ze gebruiken hierbij alleen geweld als het echt niet anders kan. Conform de geweldsinstructie.

De huidige middelen blijken in deze veranderende samenleving niet altijd afdoende. Politiemensen ervaren in de dagelijkse politiepraktijk een te grote kloof tussen de wapenstok en pepperspray enerzijds en het vuurwapen en de hond anderzijds, daardoor komt de proportionaliteit van het geweldgebruik in sommige gevallen onder druk te staan. De politie zoekt daarom naar manieren om het beschikbare repertoire aan interventiemiddelen uit te breiden. De inzet van nieuwe, innovatieve middelen moet ertoe leiden dat de politie ook in de toekomst op maatschappelijk verantwoorde en geaccepteerde wijze invulling kan geven aan het toegekende geweldsmonopolie.