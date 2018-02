Politie onderzoekt ongeval discobus

De bus reed in een bocht toen het gebeurde. Een 18-jarige man uit Wanneperveen en een 17-jarige jongen uit Giethoorn kwamen tegen de deur aan die op dat moment open ging. Daarna vielen de twee op straat. Beide zijn met verwondingen aan het hoofd voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet een nader onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren. De bus is in beslag genomen en wordt technisch onderzocht. De chauffeur is verhoord. Het technisch onderzoek wordt gedaan door de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse.