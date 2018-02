Autobrand Arnhem, politie sluit brandstichting niet uit

Rond 03.30 uur kwam er een melding binnen dat er in de Thorbeckestraat in Arnhem een geparkeerde auto in brand stond. Toen agenten daar aankwamen, zagen zij een drietal auto’s in brand staan. Het vuur bleek te zijn overgeslagen op auto’s die naast het brandende voertuig geparkeerd stonden. De brandweer heeft de branden geblust. De politie houdt rekening met brandstichting.



Heeft u iets verdachts gezien of gehoord wat mogelijk in verband gebracht kan worden met de autobranden? Of heeft u camerabeelden in de buurt van de plek waar de branden hebben gewoed? Laat het ons dan weten via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan naar 0800-7000.



2018074851