Overval pizzakoerier Nijmegen, politie zoekt getuigen

Nijmegen - Een pizzakoerier is op zaterdagavond 17 februari in Nijmegen overvallen door twee onbekende daders. Het slachtoffer is daarbij niet gewond geraakt, maar wel flink geschrokken. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.