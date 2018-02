Overval snackbar Westervoort, politie zoekt getuigen

De daders zijn na de overval gevlucht in onbekende richting. Zij droegen donkere jassen en een capuchon over hun hoofd. Volgens het slachtoffer waren de twee niet erg groot, de ene was wat groter dan de ander.

Heeft u iets gehoord of gezien dat in verband gebracht kan worden met de overval? Of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Anoniem reageren kan ook door te bellen met 0800-7000.



2018074441