Politie vindt stoffelijk overschot in de woning Van Zuylenware

De politie heeft later op de zaterdag 17 februari in de woning aan de Van Zuylenware een stoffelijk overschot aangetroffen. Het stoffelijk overschot is voor nader onderzoek overgebracht naar een onderzoeklocatie. De politie werkt nauw samen met onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Bij dat onderzoek zullen zowel de oorzaak van de dood alsmede de vaststelling van de identiteit van groot belang zijn. Of het aangetroffen lichaam ook de vermiste 38-jarige man is, kan dan ook nog niet gezegd worden.