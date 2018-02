Politie zoekt getuigen van straatroof

Hoofddorp - Een 17-jarige jongen is zaterdagavond het slachtoffer geworden van een straatroof. Dit gebeurde rond 19.30 uur op de Burgemeester Pabtslaan. De jongeman was pizza´s aan het bezorgen toen hij ineens bij een steegje op de Manegelaan/Burgemeester Pabtslaan twee mannen zag staan. Het duo kwam op de koerier aflopen en hield hem tegen. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een steekwapen al zijn bezittingen afgeven. Hij gaf zijn werkportemonnee af. Daarna zag de jongen kans om er van door te gaan en de politie in te schakelen. De gealarmeerde agenten maakten nog een zoekslag in de omgeving, maar het tweetal werd niet aangetroffen. Het slachtoffer wist zijn belagers als volgt te omschrijven;