Beschonken bestuurder gaat er vandoor en kan rijbewijs inleveren

Op de Teteringenstraat verloor de verdachte de macht over het stuur en raakte daarbij een geparkeerde auto. Ter hoogte van de Hooilaan eindigde de achtervolging en werd de verdachte aangehouden. De man bleek inderdaad te veel gedronken te hebben, 635 ug/l, ook bleek hij drugs op zak te hebben. Gezien de gevaarlijke capriolen die hij tijdens de achtervolging uithaalde en het feit dat hij dronken achter het stuur zat is zijn rijbewijs direct ingevorderd. De man is ingesloten.