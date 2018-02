Mannen op dievenpad aangehouden

In de buurt van de auto hield een agent een 17-jarige Tilburger staande. De jongen verklaarde op weg naar huis te zijn. Zijn identiteit werd vastgesteld en hij mocht zijn weg vervolgen. Ook de twee mannen in de auto werden gecontroleerd. Het bleken een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 18-jarige Spanjaard te zijn. In hun auto vond de politie schroevendraaiers, een breekijzer en een hamer. Daarop is het duo aangehouden voor het bezit van inbrekerswerktuigen. De gereedschappen en auto zijn in beslag genomen en het tweetal is afgevoerd naar het politiebureau. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek.