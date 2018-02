Tassen uit auto gestolen

Het slachtoffer had zojuist getankt en wilde wegrijden, maar op dat moment nam een onbekende man plaats op de bijrijdersstoel. Hij ging boven op twee tassen zitten. De bestuurster vluchtte de wagen uit. Daarop pakte de man haar handtas en een boodschappentas en vluchtte weg. De politie stelde een buurtonderzoek in, maar trof niemand aan. De politie nam de aangifte op en onderzocht de omgeving op sporen. In een tuin vlak bij het benzinestation vond de politie de twee tassen en een groot deel van haar bezittingen terug. De politie stelt een onderzoek in.