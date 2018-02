Vrouw mishandeld en beroofd van handtas

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. De dader was een jongeman, begin 20, tenger postuur, getinte huidskleur en ongeveer 1.65-1.70 meter lang. Hij droeg zwarte/ donkere kleding en had een capuchon op. Mocht u meer informatie over de zaak hebben, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000. Of vul een tipformulier in.