Verdachte aangehouden na ernstige aanrijding

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam rond 19.00 uur een melding binnen dat twee voetgangers waren aangereden door een auto. De bestuurder van dit voertuig was na het ongeval doorgereden. Omstanders ontfermden zich over beide slachtoffers. Naast meerdere agenten kwamen ook de traumahelikopter en het personeel naar de Heerenweg. Beide slachtoffers werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten begonnen een onderzoek om de identiteit van de automobilist te achterhalen. Daarbij werd ook Burgernet ingezet. De 40-jarige bestuurder hoorde de Burgernetactie en zocht uit zichzelf contact met de politie. Agenten gingen naar de woning van de man. Daar werd hij aangehouden en zijn auto werd in beslag genomen. Omdat het vermoeden bestond dat de bestuurder alcohol had gedronken, werd bij de man een ademanalyse afgenomen. Hij blies 850 ug/l, goed voor een rijverbod en invordering van zijn rijbewijs. Na verhoor mocht de man het bureau verlaten. Verkeerspecialisten van de politie doen nader onderzoek naar de exacte toedracht.