01Politie houdt inbreker op heterdaad aan

Een oplettende getuige hoorde glasgerinkel en zag licht branden in de betreffende woning waarvan de bewoners afwezig waren. De gealarmeerde politie zag dat de ruit van de achterdeur vernield was en dat de deur openstond. Binnen trof de politie twee onbekende mannen aan die de benen wilden nemen. De 22-jarige verzette zich hevig bij zijn aanhouding en werd uiteindelijk geboeid overgebracht en ingesloten in het politiebureau. Zijn mededader, wist te ontkomen en wordt nog gezocht. De politie stelt een onderzoek in.

Bent u net als deze oplettende buurtbewoner ook getuige van een inbraak, bel dan direct met 112.