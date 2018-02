Identiteit slachtoffer Zwolle vastgesteld

De recherche is vanaf vrijdagavond 16 februari bezig met onderzoek in de woning. Op zaterdag en zondag werden die activiteiten voortgezet en werden de maatregelen ook zeer zichtbaar voor de omwonenden in de omgeving van de woning. Dit heeft geleid tot overlast en mogelijk ook tot onveiligheidsgevoelens. In de loop van de maandagavond of uiterlijk dinsdag zullen een deel van die al te zichtbare maatregelen worden teruggebracht tot alleen de woning zelf. Hierdoor krijgt de straat zijn bedoelde functie weer terug.

De politie beseft zich terdege dat er veel ongemak is geweest voor omwonenden. Ook zijn er veel vragen over wat daar nu precies is gebeurd. En dat is een logische gedachte. Het onderzoek bevindt zich nog in een eerste fase. Daarbij is het veelal onduidelijk wat er precies is gebeurd. Die vragen moeten voor een belangrijk deel door uitvoerig forensisch onderzoek worden beantwoord. Dat onderzoek kun je maar één keer goed doen. In dit onderzoek is ook een verdachte aangehouden. Eventuele tussentijdse bevindingen en conclusies kunnen dan niet worden gedeeld. Dat zou het strafrechtelijk onderzoek en de belangen voor bijvoorbeeld nabestaanden kunnen schaden.