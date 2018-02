Scooterbestuurster gezocht voor botsing met fietser

Rond 16.10 uur fietste het jongetje over de Ringdijk Tweede Bedijking in de richting van De Hoef. Vanuit tegenovergestelde richting (in de richting van Uithoorn) kwam een wielrenner hem tegemoet. Toen de wielrenner naast de jongen reed, kwam een scooterrijdster tussen hen door. Ze slingerde wat en kwam met de scooter tegen de hand van de jongen. De bestuurster stopte wel om te vragen of het ging, maar reed daarna weg zonder gegevens achter te laten. De jongen bleek zijn hand gebroken te hebben.



De politie vraagt de scooterbestuurster zich te melden. Het ging om een blanke vrouw die reed op een zwart/witte scooter. Haar wordt gevraagd te bellen met de politie via 0900-8844 of zich te melden via onderstaand meldformulier.