Verdachten aangehouden in moordonderzoek Ali Motamed

Die bewuste ochtend iets voor 7 uur kwamen er meldingen binnen van een neergeschoten man op de Hendrik Marsmanstraat. Het bleek Ali Motamed (56) te zijn, die vlakbij zijn bedrijfsbus was beschoten door een onbekende man. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij later kwam te overlijden. Kort hierna kwam er een melding binnen van een brandende auto op de Wodanstraat in Almere Poort. Dit bleek een blauwe BMW te zijn die door de daders als vluchtauto was gebruikt en op de Wodanstraat in de brand was gestoken.

In het onderzoek is het sterke vermoeden ontstaan dat de daders na het in brand steken van de BMW, zich schuil hebben gehouden in een woning in Almere Poort. Ook zijn er bewakingsbeelden gevonden van de BMW, die dagen voor de moord op 15 december 2015 te zien is op de Hendrik Marsmanstraat.