Daders vluchtten na schietincident IJplein

Eén van de daders reed vermoedelijk weg in een bestelauto. Op de A10 ter hoogte de Coentunnel hield de politie een bestuurder van een bestelauto aan. De bestuurder is door middel van een zogenaamde uitpraatprocedure* uit het voertuig gehaald. Hij was uit zichzelf gestopt bij het zien van meerdere politieauto’s op de A10 en zijn auto voldeed aan de omschrijving van de vluchtauto. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is geweest bij het incident op het IJplein.