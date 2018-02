Getuigen van een mishandeling gezocht

Amsterdam - Het slachtoffer, een politieagent in zijn vrije tijd , sprak de verdachte aan op het feit dat hij vermoedelijk zwart reed. Hier was de verdachte niet van gediend en deelde direct klappen uit. Deze eerste mishandeling vond, bij het Station Rai, plaats op zaterdag 17 februari 2018 rond 13.05 uur. De verdachte liep weg in de richting van de De Boelelaan. De mishandelde politieman nam contact op met het politiebureau aan de Van Leijenberghlaan. De verdachte liep het terrein van een voetbalclub op en toen hij daar opnieuw werd aangesproken sloeg hij de politieman in burger opnieuw . De man is aangehouden, in verzekering gesteld en voor nader onderzoek ingesloten. De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige geweest zijn van de voornoemde mishandelingen. De mishandelde politieman is voor controle en behandeling naar een ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer bleek meerdere kneuzingen en een hersenschudding te hebben opgelopen.