Recherche zoekt getuigen overval avondwinkel

Omstreeks 00.15 uur kwamen de mannen, die beiden hun gezicht bedekt hadden, de avondwinkel binnen. Direct werd de aanwezige medewerker bedreigd met een steekwapen. De mannen verlaten uiteindelijk met een geldbedrag en een hoeveelheid sigaretten de winkel. Na het verlaten van de winkel zijn zij de Willem de Zwijgerlaan overgestoken.



Van de mannen is het volgende signalement bekend:

De dader met het steekwapen was een man van tussen de 19 en 23 jaar oud, hij droeg een witte sjaal met mogelijk rode accenten, een blauwe spijkerbroek, een donkere jas met capuchon, donkere schoenen en handschoenen (mogelijk geel).

Zijn mededader was een man van eveneens 19 tot 23 jaar oud en was gekleed in een donkere jas en een donkere broek. Op zijn hoofd droeg hij een muts of capuchon en ook hij had

handschoenen aan, mogelijk groen. Het zou kunnen dat deze dader een vuurwapen bij zich droeg, maar dit staat niet vast.



Heeft u zondagavond rond middernacht iets gezien in de Flemingstraat dat met deze overval te maken kan hebben? Heeft u de mannen wellicht al eerder op de avond rond zien hangen in de buurt van de avondwinkel of weet u meer over hun vlucht. Neem dan contact op met de districtsrecherche in Leiden via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.