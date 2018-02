Motorlid Yellow Snakes aangehouden met grote hoeveelheid pony packs

Vrijdag zagen motoragenten de man bellend achter het stuur rijden vanaf de IJsselmondse Randweg. Bij controle bleek dat de Rotterdammer een grote hoeveelheid pony packs bij zich had. Na telling bleken in de 80 pony packs verschillende drugs en pillen, waaronder 20 Kamagra tabletten. Ook werd een bedrag van ruim 900 euro in beslag genomen.

Aansluitend werd de woning van het motorlid aan de Bergambachtstraat doorzocht. Daar werden verschillende messen gevonden en diverse soorten drugs waaronder cocaïne, MDMA en hasj. Alles is inbeslaggenomen voor verder onderzoek.