Dronken automobilist rijdt huis binnen

Agenten zagen ter plaatse dat een VW Transporter bus de woning was binnen gereden. De gehele voorzijde van de bus stond in de gevel die zwaar beschadigd is geraakt. Uit de sporen blijkt dat de bestuurder met zijn voertuig eerst door een berm reed en tegen een lichtmast botste. Daarna stuurde hij kennelijk scherp naar rechts waarna hij door een tuinhek een woning binnen reed. De 22-jarige beginnend bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij blies 955 ugl, terwijl voor hem een maximum van 88 ugl geldt. Vanwege zijn dronkenschap kon er nog geen verklaring worden opgenomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Een medewerker van de gemeente van Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer kwamen in verband met de schade ter plaatse.