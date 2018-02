Kantinedief door bezoekers achterhaald

Aangeefster vertelde dat zij zondag 18 februari 2018 omstreeks 14.00 uur met enkele vriendinnen in de voetbalkantine stond. Haar viel daar al direct een man op die onder invloed leek te zijn van alcohol en / of drugs. Kort daarna besloot ze buiten even een sigaret te roken. Ze liet haar tas op een hangtafel staan. Na een paar minuten ging ze weer naar binnen, ze zag haar tas geopend op de grond liggen, haar iPhone was gestolen. Ze zag ook dat die opvallende man weg was. Ze sloeg alarm waarna diverse aanwezigen naar buiten renden en de dief achterhaalden. Hij gaf direct toe dat hij de telefoon van aangeefster gestolen had. Hij haalde die uit zijn jaszak en gaf die via een van de omstanders terug aan de benadeelde. Hij verklaarde dat hij tussen de 10 en 15 glazen bier ophad. Hij verlegt dan soms zijn grenzen en had in een opwelling de diefstal gepleegd en daar veel spijt van