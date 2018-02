Politie onderzoekt overvalpoging café

De eigenaar van de horecazaak deed aangifte. Hij verklaarde dat tegen sluitingstijd een man de zaak binnen kwam, die een mes met een groot lemmet in zijn rechterhand hield. Hij eiste geld. Eer ontstond een confrontatie, waarbij de kastelein zicht verdedigde met een stuk gereedschap. De overvaller is er zonder buit er op een fiets vandoor gegaan. De politie heeft nog tevergeefs in de omgeving naar de dader gezocht.