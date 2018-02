Groepering hennepcriminelen aangepakt

Politie en Belastingdienst deden vandaag onderzoek in de woningen van de verdachten in Geldrop, Helmond, Deurne en Liessel. Daarnaast werd onderzoek gedaan in een woning in Venlo waarvan de bewoner mogelijk gelieerd is aan deze groepering. We namen een grote hoeveelheid administratie en gegevensdragers in beslag wat nader door de financiële recherche en de Belastingdienst bestudeerd moet worden. Bij twee woningen was sprake van diefstal van stroom. Een medewerker van Enexis demonteerde de stroommeters en nam ze mee.



Verder werden er door de politie acht loodsen en opslagplaatsen, alsmede een sportschool doorzocht verspreid over Geldrop, Helmond, Eindhoven, Asten, Deurne, Aarle-Rixtel, Aalst in Gelderland en Venlo in Limburg. Ook de Belastingdienst deed op deze locaties onderzoek. We vonden een grote hoeveelheid materialen die gebruikt worden bij de teelt van hennep, zoals plantenbakken, lampen, voedingsstoffen, schakelborden en ventilatoren.