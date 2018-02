Tweetal opgepakt in onderzoek naar afpersing

Zo dacht een man vorige maand via een datingsite voor homo’s een afspraak te hebben gemaakt met een jongen. De twee zouden elkaar treffen in Rosmalen. De man ging daar die avond nietsvermoedend naartoe. In plaats van zijn date trof hij twee onbekende mannen die direct om geld vroegen. Als hij niet met geld over de brug zou komen dan zouden zijn belagers zijn foto met informatie over de afspraak online verspreiden. Ook dreigden ze met geweld. Na het afstaan van enkele honderden euro’s gingen de daders ervandoor.