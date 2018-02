Vermoedelijke treinsurfer geïdentificeerd

Driebergen - De politie maakt proces-verbaal op tegen een 17-jarige jongeman uit Delft die op zaterdag 20 januari 2018 en donderdag 30 november 2017 aan de buitenkant van een trein is meegereden. In januari van Lage Zwaluwe naar Zevenbergen en november 2017 op het baanvak Schiedam - Delft. Van beide ritten zijn videobeelden op YouTube geplaatst. Op deze beelden was de man zelf onherkenbaar.