Echte politieverhalen: Door het oog van de naald

Emiel Nota ( 41) is 23 jaar werkzaam bij de politie. Vanaf 2012 werkt hij als Senior Intelligence bij het RTIC Noord-Holland. Daarvoor was hij jarenlang motorrijder in het team Velsen en vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij het incident in het filmpje. Emiel: ‘Het politiewerk is veelzijdig, maar soms ook heftig en confronterend. De steun van je collega’s, de leiding en het thuisfront bij zulke heftige en confronterende incidenten is zeer belangrijk. Je hebt mensen nodig die begrijpen wat je doormaakt en je ook kunnen voorzien van adviezen hierin. Dat maakt je sterker. Bij dit incident heb ik gemerkt dat het zeer belangrijk is dat je blijft praten en ook durft aan te geven dat je jezelf even rot voelt.’