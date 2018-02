Zeven mannen vechten om een 'been', de politie gaat er mee heen

De vijf verdachten drongen in de nacht van zaterdag op zondag rond middennacht de woning aan de Rosestraat binnen. Ze bedreigden en mishandelden de bewoner en een andere aanwezige. Rond dezelfde tijd kreeg de politie een melding van een verdachte situatie op de Rosestraat. Agenten gingen er direct op af. De verdachten sloegen op de vlucht met de oogst en onder andere telefoons en geld. Maar ver kwamen ze niet. Eén van de mannen rende de trap af naar buiten waar agenten hem aanhielden. De andere vier verdachten probeerden zich te verstoppen achter een schuurtje en op een dak. Tevergeefs. Zij werden bezweet en onder de hennep aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 19 tot 51 jaar.

De twee slachtoffers (33 en 51 jaar) zijn eveneens aangehouden. De hennep is in beslag genomen en de kwekerij ontmanteld. (stockfoto)