Opnieuw onderzoek onbekende doden watersnoodramp

Aan de oproep om een wangslijmvliesmonster te geven, gaven 84 personen gehoor. Hun DNA wordt gekoppeld aan dat van de onbekende doden, wat hopelijk leidt tot een match met DNA in de Landelijke databank vermiste personen. Geldof: ‘In 2010 veranderde de Wet op lijkbezorging en werden burgemeesters verantwoordelijk voor de onbekende doden in hun gemeente. Het Landelijk Bureau Vermiste Personen deed alle burgemeesters toen het aanbod om te helpen de identiteit van die NN’ers te achterhalen. Helaas wilde niet elke gemeente meewerken, om administratieve of financiële redenen, of omdat men de grafrust wilde eerbiedigen.’



Ook op Schouwen-Duiveland was het openen van graven voor DNA-afname lang taboe, weet de forensisch onderzoeker, maar de nieuwe burgemeester “zit er anders in”. ‘Die heeft zelfs een klankbordgroep opgezet voor mensen die aan het onderzoek (willen) meedoen. Ook zei hij dat als een burgemeester twijfelt over dit project, hij wel even belt. De ramp zit merkbaar diep. Ik ken families waar er nog nooit over is gesproken. Voor menig oudere is de ramp nog steeds een traumatische ervaring. Dat geldt niet voor de nieuwe generatie, merk ik. Die stelt vragen, wil weten wat er met ooms en tantes is gebeurd.’