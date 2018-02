Politie zet beelden overvallers supermarkt op YouTube

Na de overval hebben we foto’s van de verdachten op onze site gezet. Op ons Youtube kanaal zijn nu de bewegende beelden te zien. Wie herkent, ondanks dat hun gezichten niet te zien zijn, de verdachten? Misschien herkent iemand het loopje of de ogen van de verdachte met het vuurwapen. Mogelijk zijn de mannen te herkennen aan hun kleding. De verdachten kwamen lopend aan bij de supermarkt. Wie heeft hen gezien voor ze bij de supermarkt aankwamen? Mogelijk droegen ze toen nog geen bivakmuts. Rond het tijdstip van de overval voetbalde Cambuur en waren er veel mensen op de been. Dit maakt de kans dat iemand ze voor of na de overval heeft gezien groter.