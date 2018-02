Onderzoek illegaal gokken

Wijkagent Tekstra: “Toen ik de winkel binnenkwam werden alle computerschermen direct uitgeschakeld en reageerde het personeel heel zenuwachtig. Ik knoopte een praatje aan met de 33-jarige eigenaar en een 38-jarige medewerker en al snel kreeg ik het vermoeden dat er sprake was van illegaal gokken. Bij navraag hierover kreeg ik diverse goktickets te zien.” De wijkagent belde daarop zijn collega’s en werden computer- en randapparatuur, briefjes contant geld en een stapel goktickets in beslag genomen voor nader onderzoek.

Na afronding van het digitale rechercheonderzoek op de computers en systemen werd het stelselmatige, illegale gokken op uitslagen van voetbalwedstrijden bevestigd. De eigenaar en medewerker hebben op 30 januari hierover een bekennende verklaring afgelegd. De verdachten zijn na verhoor heengezonden. Tegen beiden wordt proces-verbaal opgemaakt voor het plegen van misdrijven op het gebied van de Wet op de Kansspelen. Dit dossier wordt overdragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere behandeling. De internet/bel winkel is inmiddels gesloten.

Ondermijning

De politie heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. In dit geval wordt een winkelpand gebruikt voor illegaal gokken. Andere voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen, cybercrime en belastingontduiking. Ondermijning kan naar de oppervlakte komen door intimidatie, geweld, misbruik van machtspositie van (groepen)personen en het creëren van afhankelijkheid(gokverslaving) en deze in stand te houden. Help ons ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te zorgen dat gemeenschapsgeld op de juiste plek terecht komt. Ziet u zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie via tel. 0900-8844.