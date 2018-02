Getuigen van ramkraak gezocht

Rond 04.30 uur kreeg de politie melding van een alarm in een winkel aan de Oude Sluis. Daar aangekomen troffen agenten een gestolen voertuig aan die in de pui van de winkel was geramd. De dader(s) werd(en) niet meer aangetroffen. Zij zijn er zonder buit vandoor gegaan. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto uit de pui te verwijderen. De auto is meegenomen voor forensisch onderzoek.

De winkelier is al meerdere malen slachtoffer geworden van ramkraak. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen, en mensen die meer weten hierover, contact op te nemen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.