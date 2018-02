Vierde verdachte aangehouden in moordonderzoek Jaïr Wessels

Eind 2017 werden er in het onderzoek naar de dood van Jaïr Wessels drie verdachten aangehouden. Twee van hen zitten nog vast. De vierde verdachte die afgelopen woensdag aangehouden werd is vandaag voor de rechter-commissaris geleid. Deze heeft bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.