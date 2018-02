Getuigen gezocht van mishandeling fietser

Amsterdam - De politie is op zoek naar vijf mannen die op de Haarlemmerweg een fietser hebben mishandeld. Dinsdag ochtend 23 januari rond halfvier zou dit hebben plaatsgevonden in de omgeving van het Nassauplein. De fietser wist op enig moment weg te komen en is kort daarna van zijn fiets gevallen.