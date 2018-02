Getuigenoproep geweldsincident Jollemanhof

Politiemensen op straat werden gealarmeerd dat er iemand gewond op straat lag. De agenten troffen een 25-jarige man uit Amsterdam aan met een zware verwonding aan zijn mond. Het slachtoffer was in gezelschap van een vriend/kennis. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en wat de oorzaak is geweest van dit geweldsincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en komt daarom graag in contact met iedereen die mogelijk iets heeft opgemerkt rond het geweldsincident of die meer informatie heeft over de achtergronden.

Heeft u informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling districtsrecherche Oost via het telefoonnummer 0900-8844. Het is ook mogelijk om uw informatie anoniem door te geven via het telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem op: 0800-7000. Op www.meldmisdaadanoniem.nl kan een anoniem tipformulier worden ingevuld