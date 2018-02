Camerabeeldspecialisten politie genomineerd voor Cedris Waarderingsprijs

Recherchekundige Jory de Groot van politie Den Haag is grondlegger van het project. In haar vrije tijd werkt ze als vrijwilligster met mensen met autisme. Vanwege hun bijzondere talent om zich urenlang met grote nauwgezetheid te kunnen concentreren, kwam ze op het idee dat mensen met autisme wel eens uitermate geschikt zouden kunnen zijn voor het uitkijken van camerabeelden. Eerder onderzoek van TNO naar de inzet van mensen met autisme in cameratoezichtcentrales bevestigde Jory in deze gedachte. Detacheringsbureau AutiTalent heeft de specialisten geselecteerd en begeleidt ze samen met Jory op de werkvloer. Het project wordt gesubsidieerd door Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie. Over het werk van de camerabeeldspecialisten is in augustus vorig jaar dit filmpje gemaakt.