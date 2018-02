Politie waarschuwt voor auto-inbraken

Volgens wijkagente Henrieke Schoenmakers van de Vogelwijk bestaat de kans om vaker slachtoffer te worden. ‘In mijn wijk woont iemand die al drie keer slachtoffer is geworden. Daders kunnen terugkeren om in dezelfde auto's opnieuw in te breken. Ze weten dan precies wat ze kunnen halen en op welke wijze er makkelijk kan worden ingebroken. Ze hebben de buurt immers al eerder voorverkend en kennen dan ook de zwakke plekken in de beveiliging. Helaas merken we dat slachtoffers niet altijd aangifte doen. Ik heb contact met meerdere WhatsAppgroepen, en hoorde via een beheerder dat er meerdere inbraken waren geweest in een nacht. Daar hadden we echter geen aangiftes van binnengekregen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen aangifte doen. Als we niet weten dat het gebeurt, kunnen we het ook niet aanpakken,’ vertelt Schoenmakers.