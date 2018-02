Zoetermeerder (28) aangehouden voor ernstige bedreiging

Het slachtoffer meldde zich bij de politie en deelde mee, dat hij afgelopen weekend in zijn woning met vuurwapens en messen was bedreigd door een huisgenoot. De aangever en zijn huisgenoot zouden een conflict met elkaar hebben. Het slachtoffer deed aangifte van wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging, mishandeling en vernieling. Naar aanleiding van deze aangifte startte de politie een uitgebreid onderzoek naar de verdachte en de mogelijke (vuur)wapens.



Agenten hielden een 28-jarige Zoetermeerder diezelfde dag aan voor de bedreiging. ’s-Middags doorzochten rechercheurs de woning van de verdachte. Omdat zich in de woning een vechthond bevond werden zij ondersteund door de hondenbrigade, die de hond onder controle nam.

































Tijdens de doorzoeking troffen rechercheurs een luchtdrukpistool voor knalpatronen, twee omgebouwde gaspistolen geschikt voor het afschieten van rubber kogels, drie verboden messen en een boksbeugel aan. Rechercheurs vonden ook diverse verdovende middelen (anabolen en spierversterkende middelen) en soft- en harddrugs in de woning. Deze goederen werden in beslaggenomen.

















































De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Hij is inmiddels in verzekering gesteld.