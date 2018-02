Jongen (14) aangehouden voor overval buschauffeur Papendrecht

De bus stond die middag stil bij de halte Matenasche Scheidkade. Daar stapte plotseling een jongen in met een mes in zijn hand. Hij riep geld, geld, geld! De buschauffeur werkte echter niet mee maar stond op, waarna de overvaller direct eieren voor zijn geld koos. Hij rende, zonder buit, richting de supermarkt MCD in de nieuwbouwwijk van Papendrecht. Op het moment van de overval zaten er geen passagiers in de bus. Naar aanleiding van een oproep in Bureau Rijnmond op donderdag 2 februari waar de overvaller op beeld stond, heeft de verdachte zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Papendrecht.