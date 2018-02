Politie zoekt overvaller pakketbezorger Katendrechtsestraat

Vrijdag rond 11.30 uur stapte de overvaller uit een donkerkleurige auto en bedreigde een pakketbezorger met een vuurwapen op de Katendrechtsestraat.

Met een nog onbekende buit scheurde de overvaller weg. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht.Hij maakt het naar omstandigheden goed.

De politie startte meteen een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien?

De overvaller reed in een donkerkleurige auto, droeg een bordeaux rode jas en sprak gebrekkig Engels. Heeft u vrijdagochtend rond 11.30 uur iets gezien in de Katendrechtsestraat of omgeving dat kan leiden naar de dader? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of als u liever anoniem wilt blijven met 0800-7000.