Anabolenlab aangetroffen

De politie had informatie dat er in een loods aan de Hagemuntweg mogelijk drugs gemaakt zouden worden. Na een kort onderzoek besloot een team op vrijdag 2 februari 2018 bij de loods naar binnen te gaan. Op zich viel daar niet zo veel te zien dan alleen maar kratten en dozen. Een expert van de politie herkende de spullen echter meteen als benodigdheden om een laboratorium ter vervaardiging van anabolen op te bouwen. Er is verder niemand aangehouden. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken. Alle spullen zijn in beslag genomen.