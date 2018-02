Dronken man vernielt ruit

Agenten kregen rond 22.50 uur de melding dat de man in de Kraaierstraat voor overlast zorgde. De man zou schade hebben aangebracht aan een ruit van een voordeur. De benadeelde deed aangifte van de vernieling. De agenten hielden de man aan op verdenking van vernieling en openbare dronkenschap. De man is ingesloten in Torentijd.