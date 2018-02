Winkeldief moet zijn DNA afstaan

Op donderdag 1februari 2018 om 16.40 uur kwam er een melding vanuit een supermarkt aan de Besterdring. Personeel van de winkel had een man aangehouden omdat die vlees en wasmiddel had gestolen. Een politie-eenheid ging naar de winkel om de verdachte over te nemen. Hij had zes pakken vleeswaren en een pak wasmiddel weggenomen. De 36-jarige inwoner uit ’s-Hertogenbosch werd naar het bureau gebracht. Daar bleek dat hij gesignaleerd stond om zijn DNA af te staan volgens de wet DNA onderzoek bij veroordeelden. Hij had zich vorig jaar moeten melden voor de afname maar was niet op komen dagen. Hij is toen op de lijst met gesignaleerden komen te staan en is dus alsnog tegen de lamp gelopen.